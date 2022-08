Supercoppa Europea | finita Real Madrid-Eintracht Francoforte | il risultato

GoalItalia : #Kostic alla Juventus, è fatta: non giocherà la Supercoppa Europea con l'Eintracht ???? - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Europea (due con il Milan e due… - CB_Ignoranza : Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea e Ancelotti diventa l'allenatore ad aver vinto più volte questa competiz… - Antonio___1926 : Il Real Madrid batte 2-0 l’Eintracht Frankfurt con le reti di Alaba e Benzema.Non ho visto la gara.I Blancos vincon… - ParliamoDiNews : Il Real Madrid ha vinto la Supercoppa europea battendo 2-0 l’Eintracht Francoforte - Il Post #calcio… -

Allo stadio Olimpico di Helsinki i Blancos hanno vinto il trofeo, superando i tedeschi detentori dell'Europa League. Decidono le reti di Alaba (37') e Benzema (65'). Per Carlo Ancelotti è la quarta ...Il Real Madrid vince la. Gli spagnoli a Helsinki battono 2 - 0 l'Eintracht di Francoforte. Per le merengues, un gol per tempo: Alaba al 37' e Benzema al 65'. Carlo Ancelotti si conferma mister Europa, con ...Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Il Real Madrid vince la Supercoppa europea. Gli spagnoli a Helsinki battono 2-0 l'Eintracht di Francoforte. Per ...HELSINKI (FINLANDIA) - Il Real Madrid batte l'Eintracht 2-0 a Helsinki e vince la quinta Supercoppa Europea della sua storia. È il quarto trionfo invece per Carlo Ancelotti, che aggiorna il libro dei ...