Supercoppa Europea 2022 | il Real Madrid trionfa con l’Eintracht nel segno del solito Benzema

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Termina 2-0 il match traed Eintracht Francoforte, match valido per la. La partita, disputata allo stadio Helsingin Olympiastadion di Helsinki, ha vistore gli spagnoli. Anel primo tempo Alaba e nel secondo, il. I Blancos, sono Supercampioni d’Europa. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Gara che parte subito fortissimo, con occasioni da una parte e dall’altra. Nei primi minuti le occasioni sono più per i tedeschi, ma per ben due volte Courtois nega la rete agli avversari. Superato il quarto d’ora pericolosissimo il: salvataggio incredibile di Tuta che col ginocchio sinistro, cadendo, sulla linea, toglie il pallone dalla porta dopo il tiro di ...

... l'attesa è finita: Alle 21 scendono in campo il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l'Eintracht Francoforte di Oliver Glasner per giocarsi la conquista della. Carlo Ancelotti, ...La partita Real Madrid - Eintracht Francoforte di Mercoledì 10 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la2022 HELSINKI - Mercoledì 10 agosto, allo Stadio Olimpico di Helsinki, il Real Madrid , vincitore della UEFA Champions League, affronterà l' Eintracht Frankfurt , vincitore della ...KOSTIC ALLA JUVE - Ci siamo: Filip Kostic sarà un nuovo giocatore della Juventus. L'ala serba approderà in bianconero a titolo definitivo. Lascerà quindi ...Real Madrid avanti dopo la prima frazione di gioco nella Supercoppa europea grazie all’1-0 di David Alaba. La formazione di Carlo Ancelotti, che aveva rischiato di passare in vantaggio per altre due v ...