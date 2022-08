Supercar e allenamenti duri | nella vita di Jacobs

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Marcellracconta per immagini una sua giornata tipo: \''Per favore, non interrompetemi. Sono occupato a fare quello che avete detto che ...

Auto.it

Marcell Jacobs racconta per immagini una sua giornata tipo: \''Per favore, non interrompetemi. Sono occupato a fare quello che avete detto che ...Laha fatto breccia nei cuori partenopei: si tratta in particolare di una Huracán ... il mezzo che veniva usato per recarsi aglidel Boca Juniors nel ... Depay, tutto gol e supercar: il garage del bomber vale oltre 1,5 milioni Cosa fa impazzire i calciatori fuori dal rettangolo verde Un'auto di lusso. Memphis Depay non è da meno e tra un'indiscrezione di mercato e l'altra (che lo vedono vicino alla Juventus), l'attaccante ...