"Superato il punto di non ritorno" Annuncio dalla Russia, via alla stretta finale (Di mercoledì 10 agosto 2022) La guerra in Ucraina ha Superato "il punto di non ritorno". Per questo "l'operazione speciale militare", come la chiamano in Russia, continuerà. A sostenerlo è Leonid Slutsky, presidente della Commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato russa in un'intervista con il canale Rt citato dai media ucraini. Per il parlamentare "l'operazione militare speciale ha già Superato il suo punto di non ritorno. Continuerà senza alcun dubbio". Slutsky ha anche affermato che la Russia è pronta a riprendere i negoziati con l'Ucraina ma non si tratta di una apertura a Kiev: "Al momento sono congelati. Siamo pronti per la loro ripresa. Ma nella situazione attuale, la posizione della parte russa sarà molto più dura di prima", ha avvertito. Intanto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 10 agosto 2022) La guerra in Ucraina ha"ildi non". Per questo "l'operazione speciale militare", come la chiamano in, continuerà. A sostenerlo è Leonid Slutsky, presidente della Commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato russa in un'intervista con il canale Rt citato dai media ucraini. Per il parlamentare "l'operazione militare speciale ha giàil suodi non. Continuerà senza alcun dubbio". Slutsky ha anche affermato che laè pronta a riprendere i negoziati con l'Ucraina ma non si tratta di una apertura a Kiev: "Al momento sono congelati. Siamo pronti per la loro ripresa. Ma nella situazione attuale, la posizione della parte russa sarà molto più dura di prima", ha avvertito. Intanto ...

infoitinterno : Ucraina: Mosca, guerra continuerà, superato punto di non ritorno - MediasetTgcom24 : Mosca: la guerra in Ucraina continuerà, superato il punto di non ritorno #ucraina #russa #leonidslutsky - globalistIT : - folklorve : in the seom ad un certo punto diventa un’ossessione solo al livello 440… e comunque non ho superato jungkook - ReboAlexa : RT @Corvelva: Ricordiamo che i militari sono sottoposti agli stessi vaccini ad uso civile. Veniamo ai problemi: la Comm. aveva rilevato l’i… -