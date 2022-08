“Sta fingendo la sua gravidanza”: la polemica travolge la stella della musica (Di mercoledì 10 agosto 2022) Uno scoop incredibile su una delle stelle più brillanti del panorama musicale mondiale! Dichiarazioni a dir poco sconvolgenti di persone molto vicine alla star che è stata travolta dalle polemiche. Dichiarazioni ed insinuazioni sulla gravidanza di questa star a dir poco sgradevoli l’ hanno travolta. Tutta la stampa mondiale ha scritto su di lei in L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 10 agosto 2022) Uno scoop incredibile su una delle stelle più brillanti del panoramale mondiale! Dichiarazioni a dir poco sconvolgenti di persone molto vicine alla star che è stata travolta dalle polemiche. Dichiarazioni ed insinuazioni sulladi questa star a dir poco sgradevoli l’ hanno travolta. Tutta la stampa mondiale ha scritto su di lei in L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Auroranepote : RT @manuelastacca: @keepvdriving Ma poi scusa, se lei finge di avere una relazione con Harry, come mai la cattiva di turno è lei? Se finge… - manuelastacca : @keepvdriving Ma poi scusa, se lei finge di avere una relazione con Harry, come mai la cattiva di turno è lei? Se f… - CALAM1TYX : RT @i8lexzh: importante ???? vi chiedo un piccolo favore, potreste segnalare questo profilo? Si sta fingendo me, grazie mille. Se riuscite… - veeemente : @GinevraCardinal .. sta 'fingendo' (di finire) - MajeroPier : @DiegoFusaro E sta anche distruggendo l’Europa , fingendo di aiutarla con la Nato. -