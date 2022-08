Spediacci si rimbocca le maniche ' Ripartiamo con forze fresche' - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Smaltita la delusione il consigliere di minoranza getta le basi per il futuro: 'Idee pragmatiche e ...

Nazione_Massa : Spediacci si rimbocca le maniche 'Ripartiamo con forze fresche' -

Smaltita la delusione il consigliere di minoranza getta le basi per il futuro: 'Idee pragmatiche e ...Smaltita la delusione il consigliere di minoranza getta le basi per il futuro: 'Idee pragmatiche e ...Smaltita la delusione il consigliere di minoranza getta le basi per il futuro: "Idee pragmatiche e costruttive" ...