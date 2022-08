Spal Reggina (probabili formazioni e Tv) (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gara valida per la prima giornata della Serie B 22/23. I ferraresi ospitano i calabresi in questo primo turno del campionato di cadetteria. La Spal è chiamata ad una stagione di riscatto dopo le difficoltà incontrate nell’ultima annata di Serie B. Occhio agli amaranto, che potrebbero essere anche una mina vagante. Spal Reggina si giocherà domenica 14 agosto alle ore 20.45 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Come arrivano le squadre? I ferraresi hanno iniziato la stagione con il botto. La truppa di Roberto Venturato ha infatti eliminato l’Empoli nel primo turno della Coppa Italia 22/23. Una partita che ha visto la Spal subire il vantaggio iniziale di Cambiaghi, ma poi capace di rispondere dopo due minuti con Dickmann e poi ribaltarla nei supplementari con Arena. Gli Estensi hanno dimostrato di essere squadra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 agosto 2022) Gara valida per la prima giornata della Serie B 22/23. I ferraresi ospitano i calabresi in questo primo turno del campionato di cadetteria. Laè chiamata ad una stagione di riscatto dopo le difficoltà incontrate nell’ultima annata di Serie B. Occhio agli amaranto, che potrebbero essere anche una mina vagante.si giocherà domenica 14 agosto alle ore 20.45 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Come arrivano le squadre? I ferraresi hanno iniziato la stagione con il botto. La truppa di Roberto Venturato ha infatti eliminato l’Empoli nel primo turno della Coppa Italia 22/23. Una partita che ha visto lasubire il vantaggio iniziale di Cambiaghi, ma poi capace di rispondere dopo due minuti con Dickmann e poi ribaltarla nei supplementari con Arena. Gli Estensi hanno dimostrato di essere squadra ...

