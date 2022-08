Sostenibilità - Un retrofit solare per l' autobus a gasolio

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 10 agosto 2022) In occasione del lancio della versione definitiva della Sev (Solar electric vehicle) Sion, la Sono Motors annuncia che il suo Solar bus kit ha raggiunto la fase finale dello sviluppo. Tra qualche mese, le amministrazioni potranno cominciare a trasformare gliin mezzi più sostenibili per l'ambiente. Che non richiedono ricarica alla colonnina e nemmeno investimenti ingenti. Otto metri quadrati. Il Solar bus kit è studiato per adattarsi agli autosnodati lunghi 12 metri, tra i più comuni nelle città europee. In pratica, è unda installare sui mezzi acircolanti per abbatterne consumi e quindi emissioni. Gli otto metri quadrati di pannelli fotovoltaici, per complessivi 1,4 kW, vanno installati sul tetto dell'. Fornendo energia al sistema di riscaldamento e ...