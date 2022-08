"Sono populista e me ne vanto": chi viene asfaltato da Vittorio Feltri (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mentre in Italia ogni leader politico, da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio agli esponenti di destra, si smarca dal populismo, considerato una sorta di vergognoso marchio, dall'altra parte dell'oceano, dal palco della Conferenza dei Conservatori, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump rivendica con veemenza lo spirito populista trasformando quello che ad altri suona come un atto d'accusa in un motivo di orgoglio. Il tycoon, che secondo gli ultimi sondaggi godrebbe quasi del 70% delle preferenze in riferimento alle elezioni di metà mandato del prossimo novembre, dichiara e poi ripete ancora e ancora: «Siamo populisti. Vogliamo essere populisti». Del resto, la trasformazione del termine "populista" in un insulto è operazione di cui è autrice la sinistra mondiale, la quale, versando in piena crisi di contenuti e di idee, ricorre all'arma (a doppio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mentre in Italia ogni leader politico, da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio agli esponenti di destra, si smarca dal populismo, considerato una sorta di vergognoso marchio, dall'altra parte dell'oceano, dal palco della Conferenza dei Conservatori, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump rivendica con veemenza lo spiritotrasformando quello che ad altri suona come un atto d'accusa in un motivo di orgoglio. Il tycoon, che secondo gli ultimi sondaggi godrebbe quasi del 70% delle preferenze in riferimento alle elezioni di metà mandato del prossimo novembre, dichiara e poi ripete ancora e ancora: «Siamo populisti. Vogliamo essere populisti». Del resto, la trasformazione del termine "" in un insulto è operazione di cui è autrice la sinistra mondiale, la quale, versando in piena crisi di contenuti e di idee, ricorre all'arma (a doppio ...

