Sky – Clamoroso, Dragowski allo Spezia può saltare: c’è Meret (Di mercoledì 10 agosto 2022) La pista Spezia per Alex Meret non si è ancora chiusa, Bartlomiej Dragowski può clamorosamente tornare alla Fiorentina. Gianluca Di Marzio di Sky Sport fa sapere che il portiere polacco è al centro di una vicenda molto complicata che rischia di far saltare tutta l’operazione che era già chiusa, tanto che Dragowski doveva sostenere anche le visite mediche. Lo Spezia fino a qualche giorno fa aveva seguito il portiere del Napoli, Alex Meret. Poi aveva virato sul polacco con l’addio di Provedel, trovando l’intesa con la Fiorentina per l’acquisto di Dragowski per 2 milioni di euro ed un bonus di 1 milion e 750 mila euro. Dragowski niente Spezia, Meret può essere ceduto Nella trattativa erano stati inseriti ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 10 agosto 2022) La pistaper Alexnon si è ancora chiusa, Bartlomiejpuò clamorosamente tornare alla Fiorentina. Gianluca Di Marzio di Sky Sport fa sapere che il portiere polacco è al centro di una vicenda molto complicata che rischia di fartutta l’operazione che era già chiusa, tanto chedoveva sostenere anche le visite mediche. Lofino a qualche giorno fa aveva seguito il portiere del Napoli, Alex. Poi aveva virato sul polacco con l’addio di Provedel, trovando l’intesa con la Fiorentina per l’acquisto diper 2 milioni di euro ed un bonus di 1 milion e 750 mila euro.nientepuò essere ceduto Nella trattativa erano stati inseriti ...

