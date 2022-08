Skriniar-PSG, la telenovela non è finita: le ultime (Di mercoledì 10 agosto 2022) Importanti novità sorgono sulla questione Skriniar-PSG: come rivelato da Tuttosport, durante la cena di ieri sera tra la dirigenza nerazzurra, l’allenatore Simone Inzaghi e il presidente Steven Zhang, si è parlato di mercato, tenendo in considerazione anche la trattativa che riguarda lo slovacco. L’accordo per un contratto da 9 milioni di euro totali, bonus inclusi, tra il giocatore e il club francese era stato trovato da tempo, ma non si può dire lo stesso tra le due società perché il PSG non andava oltre i 50 milioni di euro, inserendo all’occorrenza contropartite tecniche o bonus particolari per convincere l’Inter. Skriniar Inter PSG Calciomercato Inter che, invece, ha sempre richiesto una cifra intorno ai 70-80 milioni di euro per poi abbassarla a 60 milioni, ma neanche in questo modo i francesi si sono convinti a spendere tali cifre per ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Importanti novità sorgono sulla questione-PSG: come rivelato da Tuttosport, durante la cena di ieri sera tra la dirigenza nerazzurra, l’allenatore Simone Inzaghi e il presidente Steven Zhang, si è parlato di mercato, tenendo in considerazione anche la trattativa che riguarda lo slovacco. L’accordo per un contratto da 9 milioni di euro totali, bonus inclusi, tra il giocatore e il club francese era stato trovato da tempo, ma non si può dire lo stesso tra le due società perché il PSG non andava oltre i 50 milioni di euro, inserendo all’occorrenza contropartite tecniche o bonus particolari per convincere l’Inter.Inter PSG Calciomercato Inter che, invece, ha sempre richiesto una cifra intorno ai 70-80 milioni di euro per poi abbassarla a 60 milioni, ma neanche in questo modo i francesi si sono convinti a spendere tali cifre per ...

