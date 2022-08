Silvio c’è Berlusconi annuncia che si candiderà al Senato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 agosto 2022) “Una mia candidatura? Ci sto pensando, ho avuto pressioni da parte di tantissimi non solo in Forza Italia, penso che alla fine mi candiderò alcosì farò contente tutte queste persone che me lo chiedono”. È quanto ha detto, questa a Radio anch’io estate, il presidente di Forza Italia,, in merito a una sua candidatura alle prossime elezioni politiche. L’annuncio di: “Penso che alla fine mi candiderò alcosì farò contente tutte queste persone che me lo chiedono” “Europa preoccupata da vittoria destra? Ho l’impressione che questa preoccupazione sia molto enfatizzata dalla nostra sinistra – ha aggiunto-, il Pd in questi giorni sembra impegnato a creare un nuovo comitato di liberazione ...