Sicilia, per il Tar il vincolo sulle ex cave di pomice a Lipari è illegittimo. Accolto il ricorso contro la Regione Sicilia (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Il ricorso proposto da Pumex Spa in liquidazione contro Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita’ Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina … deve essere Accolto”, con il conseguente duplice annullamento innanzitutto del “D.D.G. del 13.10.2021 adottato dal Dirigente Generale dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali, con cui l’area ex Cava di pomice … sita nel Comune di Lipari, è stata dichiarata di interesse storico ed etnoantropologico …”. Annullata anche “la nota del 12.10.2021 della Soprintendenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Ilproposto da Pumex Spa in liquidazionena – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita’na, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina … deve essere”, con il conseguente duplice annullamento innanzitutto del “D.D.G. del 13.10.2021 adottato dal Dirigente Generale dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identitàna dellana – Dipartimento dei Beni Culturali, con cui l’area ex Cava di… sita nel Comune di, è stata dichiarata di interesse storico ed etnoantropologico …”. Annullata anche “la nota del 12.10.2021 della Soprintendenza ...

