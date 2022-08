Sicilia | Nello Musumeci si tira indietro

(Di mercoledì 10 agosto 2022) “Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo”. È quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook il presidente della Regionena uscente,. “Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante” ha aggiunto Musumesi. Sei giorni faaveva annunciato via Facebook le sue dimissioni da presidente della Regione“Ancora adesso – ha dichiarato all’AdnKronos Ignazio La Russa – continuo a non capire questo ostracismo verso il miglior candidato possibile per il centrodestra. Credo che Fratelli d’Italia debba ringraziareMusumesi per quello che ha ...

you_trend : ?? Il presidente della Sicilia Nello Musumeci si ritira dalla corsa alle regionali del 25 settembre - Agenzia_Ansa : Il governatore della Sicilia Nello Musumeci si ritira dalla corsa alle regionali del 25 settembre, sostenuta da Fra… - you_trend : ?? #BREAKING Si dimette il presidente della #Sicilia Nello #Musumeci. Le regionali saranno il 25 settembre, insieme alle politiche. - paolacsc : RT @ultimora_pol: #Italia #Sicilia ?? Nello #Musumeci ritira la sua candidatura alle elezioni regionali del 25 settembre: 'Cercatevi un ca… - pameladiverona : RT @ultimora_pol: #Italia #Sicilia ?? Nello #Musumeci ritira la sua candidatura alle elezioni regionali del 25 settembre: 'Cercatevi un ca… -

Musumeci Palermo, 10 agosto 2022 -Musumeci si sfila dalle prossime elezioni regionali in. Il governatore uscente con un post su Facebook ha annunciato che non sarà lui il candidato del centrodestra per la tornata ...Musumeci è uscito allo scoperto e si è detto indisponibile a correre di nuovo alle regionali in: "Non mi ricandido" L'articoloMusumeci al centrodestra: "Non mi ricandido, cercatevi un candidato" proviene da True ...Il presidente della Regione Siciliana si tira fuori dalla corsa. La Russa: "Ora si trovi un candidato che abbia la fiducia di tutto il centrodestra" ...Il governatore uscente si chiama fuori dalla guerra per il candidato: "Sono un presidente scomodo. Ringrazio Meloni e La Russa per il convinto sostegno". Strada spianata ora per Stefania Prestigiacomo ...