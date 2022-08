Sexy a 60 anni: i costumi perfetti sono quelli di Demi Moore (Di mercoledì 10 agosto 2022) Bellissima e provocante a mollo in piscina, selvaggia tra gli scogli, glamour sulla terrazza vista mare. Demi Moore in bikini a quasi 60 anni (li compirà a novembre) non ha nulla da invidiare alla versione più giovane di se stessa. L’attrice è la protagonista degli scatti per la nuova collezione di Andie Swim, ma non solo. E’ stata lei a disegnare i costumi al tempo stesso Sexy e bon ton, dedicati a tutte le donne che non smettono mai di piacersi. La collaborazione con Andie Swim Demi Moore con le figlie Rumer, Scout e Tallulah in posa per Andie SwimNel 2021 Demi Moore era stata protagonista della campagna per il lancio dei costumi di Andie Swim insieme alle figlie Scout, Tallulah e Rumer Willis (ne abbiamo parlato ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Bellissima e provocante a mollo in piscina, selvaggia tra gli scogli, glamour sulla terrazza vista mare.in bikini a quasi 60(li compirà a novembre) non ha nulla da invidiare alla versione più giovane di se stessa. L’attrice è la protagonista degli scatti per la nuova collezione di Andie Swim, ma non solo. E’ stata lei a disegnare ial tempo stessoe bon ton, dedicati a tutte le donne che non smettono mai di piacersi. La collaborazione con Andie Swimcon le figlie Rumer, Scout e Tallulah in posa per Andie SwimNel 2021era stata protagonista della campagna per il lancio deidi Andie Swim insieme alle figlie Scout, Tallulah e Rumer Willis (ne abbiamo parlato ...

AnnaRuocco16 : @lulu_selassie @Gioty86 Senza dimenticare il seno che x me è sexy da morire io a 24 anni l'avevo ciondolone perché… - redazionerumors : La conduttrice non sente affatto il passare degli anni e continua a stupire tutti mostrando il suo fisico da urlo:… - redazionerumors : A 51 anni compiuti, il bravissimo attore bolognese ha messo in mostra un fisico veramente straordinario - infoitcultura : Barbara D'Urso a 65 anni più sexy che mai. Le foto in costume (e senza trucco) conquistano tutti - ravenous_animal : Le donne di oggi non sanno proprio vestirsi, solo le donne ricche di classe come le donne degli anni 50, ed… -