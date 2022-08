Serie A, UFFICIALE la designazione arbitrale per la prima giornata! (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stata resa nota la designazione arbitrale delle partite della prima giornata di Serie A. Si inizia con Milan-Udinese Sabato 13/08 alle 18.30Arbitro: MarinelliAssistenti: Bottegoni-GalettoIV: GariglioVar: MazzoleniAvar: Brfesmes Sampdoria-Atalanta Sabato 13/08 H. 18.30Arbitro: DionisiAssistenti: Costanzo-PasseriIv: Miele G.Var: PairettoAvar: Tegoni Lecce-Inter Sabato 13/08 H. 20.45Arbitro: PronteraAssistenti: Mondin-Rossi L.Iv: MarcenaroVar: BantiAvar: Paganessi Monza-Torino Sabato 13/08 H. 20.45Arbitro: MarianiAssistenti: Liberti-Rossi C.Iv: CamploneVar: MaggioniAvar: Baccini Fiorentina-Cremonese Domenica 14/08 H. 18.30Arbitro: SacchiAssistenti: Margani-Dei GiudiciIv: VolpiVar: NascaAvar: Longo S. Serie A designazione arbitrale Lazio-Bologna ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stata resa nota ladelle partite dellagiornata diA. Si inizia con Milan-Udinese Sabato 13/08 alle 18.30Arbitro: MarinelliAssistenti: Bottegoni-GalettoIV: GariglioVar: MazzoleniAvar: Brfesmes Sampdoria-Atalanta Sabato 13/08 H. 18.30Arbitro: DionisiAssistenti: Costanzo-PasseriIv: Miele G.Var: PairettoAvar: Tegoni Lecce-Inter Sabato 13/08 H. 20.45Arbitro: PronteraAssistenti: Mondin-Rossi L.Iv: MarcenaroVar: BantiAvar: Paganessi Monza-Torino Sabato 13/08 H. 20.45Arbitro: MarianiAssistenti: Liberti-Rossi C.Iv: CamploneVar: MaggioniAvar: Baccini Fiorentina-Cremonese Domenica 14/08 H. 18.30Arbitro: SacchiAssistenti: Margani-Dei GiudiciIv: VolpiVar: NascaAvar: Longo S.Lazio-Bologna ...

