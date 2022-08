Serie A, le designazioni arbitrali per la prima giornata: Verona-Napoli a Fabbri, Di Paolo al Var (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato, in programma nel prossimo weekend. Il Napoli, in scena a Verona a Ferragosto, sarà arbitrato da Fabbri, assistito da Di Paolo al Var. Per il resto, è da segnalare che ci sono diversi arbitri poco noti. Non è il caso del Milan campione d’Italia, Milan-Udinese affidata a Marinelli, con Mazzoleni al Var. Lecce-Inter a Prontera, Juve- Sassuolo a Rapuano. MILAN – UDINESE Sabato 13/08 h. 18.30MARINELLI BOTTEGONI – GALETTO IV: GARIGLIO VAR: MAZZOLENI AVAR: BRFESMES LECCE – INTER Sabato 13/08 h. 20.45PRONTERA MONDIN – ROSSI L. IV: MARCENARO VAR: BANTI AVAR: PAGANESSI SALERNITANA – ROMA h. 20.45SOZZA CECCONI ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 agosto 2022) La LegaA ha reso note leper ladi campionato, in programma nel prossimo weekend. Il, in scena aa Ferragosto, sarà arbitrato da, assistito da Dial Var. Per il resto, è da segnalare che ci sono diversi arbitri poco noti. Non è il caso del Milan campione d’Italia, Milan-Udinese affidata a Marinelli, con Mazzoleni al Var. Lecce-Inter a Prontera, Juve- Sassuolo a Rapuano. MILAN – UDINESE Sabato 13/08 h. 18.30MARINELLI BOTTEGONI – GALETTO IV: GARIGLIO VAR: MAZZOLENI AVAR: BRFESMES LECCE – INTER Sabato 13/08 h. 20.45PRONTERA MONDIN – ROSSI L. IV: MARCENARO VAR: BANTI AVAR: PAGANESSI SALERNITANA – ROMA h. 20.45SOZZA CECCONI ...

