Serie A | Di Canio suona la carica | La Juventus non è da titolo | ha problemi strutturali da due anni Roma e Milan

sportli26181512 : Di Canio: 'La mia favorita per lo scudetto è il Milan. Inter contendente numero uno se resta Skriniar': Paolo Di Ca… - MilanWorldForum : DI Canio sul Milan e sulla Serie A Le dichiarazioni -) - Luxgraph : Di Canio: “Juve non da vertice. Pogba? Dopo il Mondiale si è perso” - Cagliari_1920 : Cagliari senti De Canio: «Nella scorsa Serie B c’erano squadre forti che hanno steccato» #cagliaricalcio… - CagliariNews24 : Cagliari senti De Canio: «Nella scorsa Serie B c’erano squadre forti che hanno steccato» -

Paolo Di, commentatore e opinionista di Sky, ha parlato della nuova stagione diA ai microfoni di Tuttosport Paolo Di, commentatore e opinionista di Sky, ha parlato della nuova stagione diA ai microfoni di Tuttosport. Le sue dichiarazioni: SCUDETTO - "Ad oggi ...Io però per giudicare un calciatore non mi posso tarare solo sullaA. Adesso vediamo, magari ... La Juve non è da vertice per Di. Ce n'è anche per la Juve: "La Juve ha problemi strutturali ...Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Paolo Di Canio ha parlato così della Serie A ormai ai nastri di partenza ...Queste la parole a Tuttosport di Paolo Di Canio, ex attaccante rossonero, sullo scudetto vinto dal Milan nella scorsa stagione: "Secondo me i rossoneri hanno trionfato non per caso, ma ...