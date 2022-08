“Senza limiti”. E il super vip ha ragione: la foto dei muscoli subito dopo l’intervento ‘vola’ (Di mercoledì 10 agosto 2022) Zlatan Ibrahimovic sta recuperando la forma migliore dopo l’operazione al ginocchio cui si è sottoposto alla fine del campionato vinto con il Milan. L’attaccante svedese si è sottoposto a un intervento per la ricostruzione del legamento che tanto fastidio gli ha dato nella seconda parte della stagione scorsa. Ha saltato diverse partite, ma questo non gli ha impedito di festeggiare con compagni e tifosi il diciannovesimo tricolore della storia rossonera. L’operazione è stata eseguita da Bertrand Sonnery-Cottet, alla preSenza del responsabile sanitario del club Stefano Mazzoni, all’Hopital Jean Mermoz di Lione. Oltre alla ricostruzione del legamento, sono stati eseguiti un rinforzo laterale e una riparazione meniscale. Ibrahimovic non ha alcuna voglia di ritirarsi e appendere gli scarpini al chiodo nonostante abbia 41 anni. Nelle scorse settimane ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Zlatan Ibrahimovic sta recuperando la forma migliorel’operazione al ginocchio cui si è sottoposto alla fine del campionato vinto con il Milan. L’attaccante svedese si è sottoposto a un intervento per la ricostruzione del legamento che tanto fastidio gli ha dato nella seconda parte della stagione scorsa. Ha saltato diverse partite, ma questo non gli ha impedito di festeggiare con compagni e tifosi il diciannovesimo tricolore della storia rossonera. L’operazione è stata eseguita da Bertrand Sonnery-Cottet, alla predel responsabile sanitario del club Stefano Mazzoni, all’Hopital Jean Mermoz di Lione. Oltre alla ricostruzione del legamento, sono stati eseguiti un rinforzo laterale e una riparazione meniscale. Ibrahimovic non ha alcuna voglia di ritirarsi e appendere gli scarpini al chiodo nonostante abbia 41 anni. Nelle scorse settimane ha ...

