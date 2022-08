"Senza filtri". Simona Ventura si mostra in costume, il video body posivity (Di mercoledì 10 agosto 2022) E' l'estate dei bikini "imperfetti". E' l'estate in cui la filosofia body bositivity ha "normalizzato" anche i corpi meno scolpiti, quelli reali e non patinati. E così anche Simona Ventura decide... Leggi su today (Di mercoledì 10 agosto 2022) E' l'estate dei bikini "imperfetti". E' l'estate in cui la filosofiabositivity ha "normalizzato" anche i corpi meno scolpiti, quelli reali e non patinati. E così anchedecide...

direpuntoit : #morgan senza filtri: 'Ci vorrebbe un titolo di studio per essere direttori artistici del #festival di #Sanremo… - prisonniers : RT @alebartis_ITA: Racconto ciò che sono e la Libertà Sessuale che voglio far capire attraverso la fotografia e la scrittura erotica senza… - prisonniers : RT @alebartis_ITA: Fin da piccola ho sempre avuto un diario segreto, ho scritto le mie esperienze senza filtri, ancora oggi che sono passat… - Rosalbw1 : RT @riassuntivaaa: Ho sempre adorato il modo in cui si guardano in qualsiasi momento, circostanza, luogo o contesto. Senza filtri ?? https:… - alebartis_ITA : Racconto ciò che sono e la Libertà Sessuale che voglio far capire attraverso la fotografia e la scrittura erotica s… -