Seggiano esplora le sue opzioni dopo una crescita sostanziale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 agosto 2022) LONDRA, 10 agosto 2022 /PRNewswire/Polestar, consulente finanziario aziendale indipendente di aziende e azionisti privati, è stato nominato dai proprietari di, marchio alimentare artigianale italiano, migliore della categoria, per indagare sulleper l'attività., con sede nel Regno Unito e uffici negli Stati Uniti, è un marchio consolidato di oltre 25 anni che serve principalmente il mercato B2B con una crescente presenza D2C. L'azienda vanta una premiata gamma mondiale di 170 prodotti, tra cui pasta, pesto e oli di oliva extra-vergini, in oltre 4.000 negozi. I proprietari sono ansiosi di sviluppare ulteriormentenei suoi mercati già esistenti, come l'Europa, il Nord America e il Medio Oriente, rispettando, al contempo, i propri valori fondamentali di creare cibo italiano autentico ...