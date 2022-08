Se penso al futuro vedo scenari apocalittici: che proposte hanno i nostri politici a riguardo? (Di mercoledì 10 agosto 2022) di Alessandro De Benedittis L’estate non è più quella di una volta. I tempi sono cambiati. Il cambiamento climatico è ormai una realtà presente ad ogni latitudine. Chi come me sta per diventare genitore soffre di non poter guardare il futuro senza che si presentino all’immaginazione tetri scenari apocalittici. Dubita persino che un futuro qualsiasi ci possa essere, tante e tali sono le minacce: siccità, guerra mondiale, pandemie, miseria. Allora mi chiedo: su cosa si confrontano e scontrano in questo momento i partiti, gli uomini politici, o più semplicemente gli uomini, i rappresentanti della nostra specie deputati alla nostra sopravvivenza? Lo spettacolo non è incoraggiante. Scissioni, opportunismi, ipocrisie, battute a effetto, offese. A proposito di questo, penso che il metro con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) di Alessandro De Benedittis L’estate non è più quella di una volta. I tempi sono cambiati. Il cambiamento climatico è ormai una realtà presente ad ogni latitudine. Chi come me sta per diventare genitore soffre di non poter guardare ilsenza che si presentino all’immaginazione tetri. Dubita persino che unqualsiasi ci possa essere, tante e tali sono le minacce: siccità, guerra mondiale, pandemie, miseria. Allora mi chiedo: su cosa si confrontano e scontrano in questo momento i partiti, gli uomini, o più semplicemente gli uomini, i rappresentanti della nostra specie deputati alla nostra sopravvivenza? Lo spettacolo non è incoraggiante. Scissioni, opportunismi, ipocrisie, battute a effetto, offese. A proposito di questo,che il metro con ...

fanpage : “No, non festeggerò, non sono tipo da anniversari, non mi importa del passato, penso al futuro, alle cose che posso… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Se penso al futuro vedo scenari apocalittici: che proposte hanno i nostri politici a riguardo? [LEGGI] - ilfattoblog : Se penso al futuro vedo scenari apocalittici: che proposte hanno i nostri politici a riguardo? [LEGGI] - lucamarostica : @ladyonorato Ma Lei ha letto l’articolo? Ha capito il motivo spiegato dell’outlook negativo? da quello che scrive n… - aless4ndr0__ : mi sveglio, entro si telegram, scopro che strang1s è anche doppiatore e penso che infondo io ci avevo visto lungo sul suo futuro -