Scuola | a rischio 329 milioni di euro dai fondi del Pnrr | ”In ballo c’è il futuro dei nostri figli”

(Di mercoledì 10 agosto 2022). Sono davvero tanti soldi – circa 329di– e, inoltre, stanziati in un sol colpo. I presidi di Roma e di tutta la Regione non avevano mai visto una cifra del genere, e comunque mai tutti insieme. Un soffio al cuore, un sollievo, ma anche una grande responsabilità. Un oceano di risorse finanziarie che arrivano per costruire nuove scuole e ristrutturare quelle esistenti. Arrivano idal, ma sono ”troppi” Ma quando le risorse sono così vaste, sorge subito il problema su come spenderli. ”O meglio – fa sapere Mario Rusconi leader regionale dell’associazione dei presidi – le idee non ci mancano, ma ci ritroviamo senza gli strumenti e il personale adatto per programmare e progettare gli interventi». Risultato? «Rischiamo di ritardare l’avvio dei lavori, se non di non perdere ...