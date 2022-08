Scivola dal sedile delle montagne russe durante una curva e precipita nel vuoto per otto metri: morta donna di 57 anni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Drammatico incidente al Klotti Wildlife and Leisure Park di Klotten, in Germania. Una donna di 57 anni è deceduta dopo essere caduta dalle montagne russe, precipitando da un’altezza di otto metri: la vittima è Scivolata dal sedile dell’attrazione per motivazioni ancora da accertare. La polizia locale ha immediatamente tentato di stabilire se la morte fosse dovuta ‘a terzi’, ma l’ultimo aggiornamento dei pubblici ministeri, lunedì, non ha evidenziato alcun sospetto di condotta criminale. La donna, originaria di Sankt Wendel, nella regione tedesca del Saarland, e della quale non sono state diffuse le generalità, ha perso la vita sul posto, sebbene i soccorritori abbiano tentato di rianimarla. Secondo l’ufficio del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Drammatico incidente al Klotti Wildlife and Leisure Park di Klotten, in Germania. Unadi 57è deceduta dopo essere caduta dallendo da un’altezza di: la vittima èta daldell’attrazione per motivazioni ancora da accertare. La polizia locale ha immediatamente tentato di stabilire se la morte fosse dovuta ‘a terzi’, ma l’ultimo aggiornamento dei pubblici ministeri, lunedì, non ha evidenziato alcun sospetto di condotta criminale. La, originaria di Sankt Wendel, nella regione tedesca del Saarland, e della quale non sono state diffuse le generalità, ha perso la vita sul posto, sebbene i soccorritori abbiano tentato di rianimarla. Secondo l’ufficio del ...

msn_italia : Scivola dal sedile mentre è sulle montagne russe al luna park: morta dopo volo di 8 metri - domenicosabell1 : Scivola dal sedile mentre è sulle montagne russe al luna park: morta dopo volo di 8 metri - _disagiulia_ : @xj_hutch @TheJoyOfADeuce Che poi è un messaggio pure pericoloso perché a me che ho trent'anni e il diabete da vent… - eleventhfatvi : @lumiinw *gli scivola la presa dall’arco quando lo colpisce e cade a terra, non fa in tempo a rialzarsi che si ritr… - Sara17410370 : Accompagno mia nonna e una zia ad un funerale. Una piccola rampa di scale di marmo scendere,pioggerellina,quindi io… -