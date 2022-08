Sanremo, nuovo attacco di Morgan ad Amadeus (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il cantante è tornato sulla sua esclusione da Sanremo Morgan, ormai si sa, non è mai banale. Il cantante, ha parlato oggi in un’intervista a Corriere della Sera. Non manca il cenno a Sanremo 2021, quando Amadeus, a suo dire, fu reo di preferirgli Bugo con cui Morgan aveva preso parte alla discussa edizione del 2020. L’artista che in queste settimane sta lavorando alla comunicazione di Giorgia Meloni, come ha detto, non si è esentato dal tirare qualche frecciatina al direttore artistico. Leggi anche: Morgan e la scelta di fare consulenza politica a Giorgia Meloni “Mi aveva voluto nel suo programma Ama Sanremo, dove selezionava le giovani proposte perché sa che sono bravo a farlo. Poi ha dimenticato il rispetto per la persona e ha fatto gli interessi dei ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il cantante è tornato sulla sua esclusione da, ormai si sa, non è mai banale. Il cantante, ha parlato oggi in un’intervista a Corriere della Sera. Non manca il cenno a2021, quando, a suo dire, fu reo di preferirgli Bugo con cuiaveva preso parte alla discussa edizione del 2020. L’artista che in queste settimane sta lavorando alla comunicazione di Giorgia Meloni, come ha detto, non si è esentato dal tirare qualche frecciatina al direttore artistico. Leggi anche:e la scelta di fare consulenza politica a Giorgia Meloni “Mi aveva voluto nel suo programma Ama, dove selezionava le giovani proposte perché sa che sono bravo a farlo. Poi ha dimenticato il rispetto per la persona e ha fatto gli interessi dei ...

