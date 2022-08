Salvato il beluga rimasto intrappolato nella Senna: “Necessita di cure, sarà trasportato in Normandia” (Di mercoledì 10 agosto 2022) È salva la balena beluga rimasta intrappolata per giorni nella Senna, in Francia. L’animale è stato Salvato nella notte e presto verrà trasferita in un bacino di acqua salata in Normandia nella speranza che riesca a sopravvivere e riprendere il largo. L’operazione di recupero dalle acque del fiume dove era intrappolato ormai da una settimana in un bacino della Senna a Saint-Pierre-La-Garenne (Eure) è stata impegnativa. Gli ambientalisti di Sea Sheperd France hanno spiegato che le visite veterinarie sull’esemplare, un maschio lungo quattro metri e del peso di circa 800 chili, hanno evidenziato la mancanza di attività digestiva: il beluga Necessita infatti di “un periodo di cure”. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) È salva la balenarimasta intrappolata per giorni, in Francia. L’animale è statonotte e presto verrà trasferita in un bacino di acqua salata insperanza che riesca a sopravvivere e riprendere il largo. L’operazione di recupero dalle acque del fiume dove eraormai da una settimana in un bacino dellaa Saint-Pierre-La-Garenne (Eure) è stata impegnativa. Gli ambientalisti di Sea Sheperd France hanno spiegato che le visite veterinarie sull’esemplare, un maschio lungo quattro metri e del peso di circa 800 chili, hanno evidenziato la mancanza di attività digestiva: ilinfatti di “un periodo di”. Il ...

