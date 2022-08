Salernitana, tegola Bohinen: lesione parziale del legamento collaterale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Brutte notizie in casa Salernitana, dove Emil Bohinen si è sottoposto agli esami strumentali presso il Centro Polidiagnostico Check-Up, dai quali è emersa la lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il centrocampista norvegese, che stamattina ha svolto una seduta fisioterapica insieme a Lovato, quindi, non sarà a disposizione di Nicola per almeno un mese circa, con i tempi di recupero che verranno valutati più precisamente con l’evolversi della situazione. Intanto sono ripresi gli allenamenti dei campani, con Bradaric, Jaroszynski e Radovanovic che hanno svolto un lavoro atletico specifico. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Brutte notizie in casa, dove Emilsi è sottoposto agli esami strumentali presso il Centro Polidiagnostico Check-Up, dai quali è emersa ladelmediale del ginocchio sinistro. Il centrocampista norvegese, che stamattina ha svolto una seduta fisioterapica insieme a Lovato, quindi, non sarà a disposizione di Nicola per almeno un mese circa, con i tempi di recupero che verranno valutati più precisamente con l’evolversi della situazione. Intanto sono ripresi gli allenamenti dei campani, con Bradaric, Jaroszynski e Radovanovic che hanno svolto un lavoro atletico specifico. SportFace.

