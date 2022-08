Salernitana: ecco Vilhena, in arrivo anche Candreva (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Salernitana prova ad accelerare sul mercato in vista dell'esordio di campionato contro la Roma. Oggi è arrivato in città Tonny Vilhena, centrocampista, e nazionale olandese, dell'Espanyol. Il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Laprova ad accelerare sul mercato in vista dell'esordio di campionato contro la Roma. Oggi è arrivato in città Tonny, centrocampista, e nazionale olandese, dell'Espanyol. Il ...

