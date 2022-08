Russia, stato di emergenza in 8 regioni per vasti incendi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Starto di emergenza in otto regioni della Russia dove da ieri sono scoppiati 160 incendi boschivi su una superficie di 188.787 ettari. Lo riporta la Tass. I roghi più vasti sono stati registrati nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Starto diin ottodelladove da ieri sono scoppiati 160boschivi su una superficie di 188.787 ettari. Lo riporta la Tass. I roghi piùsono stati registrati nella ...

Agenzia_Ansa : Chiesti 9 anni e mezzo di detenzione per Britnney Griner, la star del basket Usa a processo in Russia. La cestista… - Gianl1974 : ???????? È entrato in vigore l'embargo UE e britannico sull'importazione di carbone dalla Russia L'embargo è stato incl… - CesareInvictus : Ma anche se fosse vero che la Russia è diventata uno stato vassallo della Cina, allora l'Europa rispetto agli USA… - Mariang47614228 : RT @SicilianoSum: Le #sanzioni fanno bene alla Russia. Il surplus della bilancia commerciale dell #Russia nel periodo Gennaio-Luglio 2022 è… - CesareInvictus : Fallita ogni speranza di una vittoria militare Ucraina, il nuovo Mantra della propaganda Occidentale è 'la Russia è… -