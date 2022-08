Russia | multato il giornale di Anna Politkovskaya | ' Abuso della libertà di stampa'

globalistIT : - askanews_ita : Multato a Mosca il quotidiano di Anna #Politkovskaya, abuso di libertà - sgcampania : Russia, sindacato dei giornalisti multato per 'offese alle forze armate'. Efj: «Primo passo verso la chiusura»… -

RaiNews

Il giornale è già statoper 300.000 rubli in base a un articolo simile. A marzo Novaya Gazeta aveva annunciato la sospensione delle pubblicazioni fino alla fine 'dell'operazione militare ......dell'ONU Antonio guterres suona qualsiasi attacca una centrale nucleare suicida intanto la...per Vittorio Sgarbi Il critico d'arte di rientro dal Festival di Locarno è stato fermato ea ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 168 - L'Indonesia vuole al G20 a novembre un incontro tra Putin e Zelensky - L'Indonesia vuole al G20 a novembre un incontro tra Putin e Zelensky Un tribunale di Mosca ha multato il quotidiano di Anna Politkovskaya "Novaya Gazeta", diretto dal premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, di una somma pari a 5.500 euro, 350.000 rubli per aver abusat ...Una professoressa russa è stata condannata a cinque anni di carcere per aver parlato della guerra in Ucraina. Il tribunale di Penza, 500 chilometri a sud-est di Mosca, ha dichiarato ...