Russia, fermata per la terza volta la giornalista contraria alla guerra Marina Ovsyannikova: perquisita la sua casa (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stata di nuovo fermata dalle forze dell’ordine russe, per la terza volta in meno di 5 mesi, la giornalista Marina Ovsyannikova, diventata famosa per aver esposto in diretta tv un cartello per manifestare contro l’invasione russa dell’Ucraina. Oggi la polizia è tornata a farle visita nella sua abitazione dove ha svolto una perquisizione senza aspettare l’arrivo dell’avvocato della reporter e trasferendo quest’ultima nuovamente in stato di fermo. Questo nuovo provvedimento nei suoi confronti va ad aggiungersi a quelli di metà marzo, dopo la sua ormai famosa apparizione in tv, e quello successivo di metà luglio. Anche questa volta le accuse nei suoi confronti sono quelle di “aver screditato” l’esercito, come raccontato all’Afp dal suo avvocato, Dmitri Zakhvatov, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stata di nuovodalle forze dell’ordine russe, per lain meno di 5 mesi, la, diventata famosa per aver esposto in diretta tv un cartello per manifestare contro l’invasione russa dell’Ucraina. Oggi la polizia è tornata a farle visita nella sua abitazione dove ha svolto una perquisizione senza aspettare l’arrivo dell’avvocato della reporter e trasferendo quest’ultima nuovamente in stato di fermo. Questo nuovo provvedimento nei suoi confronti va ad aggiungersi a quelli di metà marzo, dopo la sua ormai famosa apparizione in tv, e quello successivo di metà luglio. Anche questale accuse nei suoi confronti sono quelle di “aver screditato” l’esercito, come raccontato all’Afp dal suo avvocato, Dmitri Zakhvatov, ...

