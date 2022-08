Russia chiede l’intervento Onu a Zaporizhzhia. Kiev: “Mosca vuole collegare la centrale alla Crimea. Si rischia il disastro nucleare” (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Russia continua a spingere sull’ipotesi che ad attaccare la centrale nucleare di Zaporizhzhia siano stati i militari ucraini. Così si rivolge alle Nazioni Unite e chiede che venga convocata una riunione del Consiglio di Sicurezza “sui recenti attacchi ucraini contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia e le catastrofiche conseguenze che potrebbero comportare”. Da Mosca, per bocca di Igor Vishnevetsky, vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo sulle armi del ministero degli Esteri, si lancia anche un appello als egretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, affinché si attivi per rendere possibile una visita degli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lacontinua a spingere sull’ipotesi che ad attaccare ladisiano stati i militari ucraini. Così si rivolge alle Nazioni Unite eche venga convocata una riunione del Consiglio di Sicurezza “sui recenti attacchi ucraini contro ladie le catastrofiche conseguenze che potrebbero comportare”. Da, per bocca di Igor Vishnevetsky, vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo sulle armi del ministero degli Esteri, si lancia anche un appello als egretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, affinché si attivi per rendere possibile una visita degli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea)...

