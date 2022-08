Russia, arrestata la giornalista Marina Ovsyannikova. L’accusa di «falsità contro l’esercito» dopo un blitz a sorpresa in casa sua (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stata di nuovo fermata dalla polizia la giornalista russa Marina Ovsyannikova, accusata ancora una volta di «aver screditato» l’esercito di Mosca. Come ha riferito il suo avvocato Dmitri Zakhvatov all’Afp, si tratta di un’indagine ancora aperta nella quale alla giornalista viene attribuita la «diffusione di informazioni false» sull’esercito. L’arresto è avvenuto dopo che la polizia ha perquisito l’abitazione della giornalista, divenuta nota in questi mesi per la manifestata contrarietà alla guerra in corso in Ucraina. Le forze dell’ordine però hanno eseguito la misura senza aspettare l’arrivo del suo avvocato, come aveva denunciato lui stesso all’ong Ovd-Info, citata da Meduza. Il blitz sarebbe scattato per via della cosiddetta ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stata di nuovo fermata dalla polizia larussa, accusata ancora una volta di «aver screditato»di Mosca. Come ha riferito il suo avvocato Dmitri Zakhvatov all’Afp, si tratta di un’indagine ancora aperta nella quale allaviene attribuita la «diffusione di informazioni false» sul. L’arresto è avvenutoche la polizia ha perquisito l’abitazione della, divenuta nota in questi mesi per la manifestata contrarietà alla guerra in corso in Ucraina. Le forze dell’ordine però hanno eseguito la misura senza aspettare l’arrivo del suo avvocato, come aveva denunciato lui stesso all’ong Ovd-Info, citata da Meduza. Ilsarebbe scattato per via della cosiddetta ...

