Rugani verso la permanenza? Clamorose novità sul difensore (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Juventus sta lavorando anche sul fronte difensore e, da questo punto di vista, sembrano esserci delle novità su Rugani. In una sola sessione di mercato, la società bianconera ha perso sia Chiellini sia de Ligt; sul mercato è arrivato Bremer e non possiamo non considerare Gatti, acquistato lo scorso gennaio ma lasciato in prestito al Frosinone. I primi mesi sotto la gestitone di Allegri sono stati positivi e, anche nella prestigiosa amichevole contro il Real Madrid, ha dimostrato di avere qualità importanti per poter essere protagonista nella rosa della Juventus. A livello difensivo, però, non possiamo non sottolineare il discorso relativo a Rugani su cui sembrano esserci delle novità. LaPresseUn nuovo innesto per la fase difensiva; sembra essere questo l’obiettivo della società bianconera ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Juventus sta lavorando anche sul frontee, da questo punto di vista, sembrano esserci dellesu. In una sola sessione di mercato, la società bianconera ha perso sia Chiellini sia de Ligt; sul mercato è arrivato Bremer e non possiamo non considerare Gatti, acquistato lo scorso gennaio ma lasciato in prestito al Frosinone. I primi mesi sotto la gestitone di Allegri sono stati positivi e, anche nella prestigiosa amichevole contro il Real Madrid, ha dimostrato di avere qualità importanti per poter essere protagonista nella rosa della Juventus. A livello difensivo, però, non possiamo non sottolineare il discorso relativo asu cui sembrano esserci delle. LaPresseUn nuovo innesto per la fase difensiva; sembra essere questo l’obiettivo della società bianconera ...

