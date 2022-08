Romina Power senza veli: la foto stupisce i fan (Di mercoledì 10 agosto 2022) Romina Power è ancora considerata come una delle donne più sexy del mondo dello spettacolo. Ma nelle ultime ore è emersa una foto shock. Nonostante Romina abbia già compiuto i 68 anni viene ancora considerata una bellezza rara. Nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione per via di una sua foto scottante di quando era giovane. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamola insieme. Romina Power: spunta la foto senza veliRomina Power ha sempre fatto parlare di se sia per il suo talento come cantante ma anche per via del triangolo amoroso con Albano e la Lecciso. Ora è tornata a far parlare di se per via di una sua foto da giovane ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 agosto 2022)è ancora considerata come una delle donne più sexy del mondo dello spettacolo. Ma nelle ultime ore è emersa unashock. Nonostanteabbia già compiuto i 68 anni viene ancora considerata una bellezza rara. Nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione per via di una suascottante di quando era giovane. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamola insieme.: spunta laha sempre fatto parlare di se sia per il suo talento come cantante ma anche per via del triangolo amoroso con Albano e la Lecciso. Ora è tornata a far parlare di se per via di una suada giovane ...

romina__power : Stati d’animo in 140 caratteri. - umanesimo : @agatamicia c’era della primissima romina power in te! - zazoomblog : Al Bano si sfoga e poi confessa su Romina Power: Magari ci fosse ancora.. - #sfoga #confessa #Romina #Power: - mauriziocori1 : RT @MaryVintage80: A grande richiesta, domenica 31 luglio alle ore 17.00 su ReteMia HD sarà replicato il film 'CHAMPAGNE IN PARADISO' (Ita… - mauriziocori1 : RT @MaryVintage80: Domenica ore 15 su Retemia alle ore 17 il film musicale CHAMPAGNE IN PARADISO (Italia'84) con Albano Carrisi Romina Powe… -