AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Tottenham: possibile blitz a #Londra di #Pinto. È un profilo da sempre apprezzato da #Paratici (il famoso… - forzaroma : Gol, giocate e buonumore: il nuovo Zaniolo conquista Mourinho #ASRoma - Fantacalcio : Zaniolo al Tottenham? Interviene Mourinho e la trattativa salta. Il punto - FabrizioCossu : Ma quando i siti e i giornali dicono ‘sfuma’ un altro obiettivo per la Roma. Ad esempio Guedes, capiscono che se co… - sportli26181512 : Roma, Zaniolo al Tottenham: Mourinho ferma tutto: Il club giovedì aveva trovato l’intesa per un prestito con obblig… -

- Lariacquista. Nicolò si è convinto a restare, anche se la scorsa settimana aveva le valigie pronte, destinazione Londra. È stato Mourinho a imporsi, stringendo un patto con il giocatore, ...Nicolòè un patrimonio dellae del calcio italiano. Lo sa bene Antonio Conte che da giorni è in pressing su Paratici che è in pressing su Pinto per dare al Tottenham l'Uomo In Più. Tale lo ...ROMA - La Roma riacquista Zaniolo. Nicolò si è convinto a restare, anche se la scorsa settimana aveva le valigie pronte, destinazione Londra. È stato Mourinho a imporsi, stringendo un patto con il ...Lo Stadio Olimpico domenica gli ha riservato una grandissima accoglienza, ma lui non ha potuto rispondere sul campo. Smaltito il problema alla caviglia, è pronto a tornare ...