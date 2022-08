Roma, presentato il progetto nazionale “cartella clinica umanizzata” (Di mercoledì 10 agosto 2022) presentato a Roma il progetto nazionale “cartella clinica umanizzata”, per l'umanizzazione delle cure e il sostegno continuo al paziente. Rosalba Panzieri, in collaborazione con la Banda del Primo Reggimento Granatieri di Sardegna, con il sostegno dell'Esercito Italiano, ha presentato il progetto nazionale di umanizzazione delle cure. Il progetto “cartella clinica umanizzata”, si propone, in risposta all'isolamento generato dalla crisi sanitaria in pandemia, di tutelare l'individualità del paziente e la sacralità dei suoi legami esistenziali, attraverso una ricerca sinergica, tra medici e pazienti, perché nessuno resti più solo in ospedale. Ricordare ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 10 agosto 2022)il”, per l'umanizzazione delle cure e il sostegno continuo al paziente. Rosalba Panzieri, in collaborazione con la Banda del Primo Reggimento Granatieri di Sardegna, con il sostegno dell'Esercito Italiano, haildi umanizzazione delle cure. Il”, si propone, in risposta all'isolamento generato dalla crisi sanitaria in pandemia, di tutelare l'individualità del paziente e la sacralità dei suoi legami esistenziali, attraverso una ricerca sinergica, tra medici e pazienti, perché nessuno resti più solo in ospedale. Ricordare ...

gualtierieurope : Inoltre ridurremo l’utilizzo delle discariche dal 30% al 3%, come chiede l’Europa, per spingere l’economia circolar… - gualtierieurope : #Roma volta pagina. Oggi, in qualità di Commissario Straordinario, ho presentato il nuovo Piano per la gestione int… - MRZ1977 : RT @gualtierieurope: Inoltre ridurremo l’utilizzo delle discariche dal 30% al 3%, come chiede l’Europa, per spingere l’economia circolare e… - MusicaTricolore : RT @infocattolica: PRESENTAZIONE DEL #LIBRO 'Polis. Per la libertà sociale e politica' [Flamingo Edizioni, Bellinzona (Svizzera) 2022, pp.… - infocattolica : PRESENTAZIONE DEL #LIBRO 'Polis. Per la libertà sociale e politica' [Flamingo Edizioni, Bellinzona (Svizzera) 2022,… -