Roma, coppia di turisti incide i propri nomi sull’arco di Augusto: 800 euro di multa (Di mercoledì 10 agosto 2022) Volevano lasciare un ricordo del loro passaggio a Roma e così hanno pensato bene di incidere le iniziali dei propri nomi nell’area del Parco Archeologico del Colosseo. Ma anziché la scritta per loro è arrivata una maxi multa. Ad elevarla i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma impegnati nei controlli per arginare i fenomeni di degrado e di illegalità nelle zone a maggiore interesse turistico del Centro Storico della Capitale. Colosseo e zone limitrofe in testa. Leggi anche: Roma, si schianta con la Maserati a Piazza di Spagna, poi scappa: scalinata danneggiata, ma le telecamere riprendono tutto turisti americani multati a Roma In particolare i due cittadini, in vacanza dall’America, sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Volevano lasciare un ricordo del loro passaggio ae così hanno pensato bene dire le iniziali deinell’area del Parco Archeologico del Colosseo. Ma anziché la scritta per loro è arrivata una maxi. Ad elevarla i Carabinieri del Comando Provinciale diimpegnati nei controlli per arginare i fenomeni di degrado e di illegalità nelle zone a maggiore interesseco del Centro Storico della Capitale. Colosseo e zone limitrofe in testa. Leggi anche:, si schianta con la Maserati a Piazza di Spagna, poi scappa: scalinata danneggiata, ma le telecamere riprendono tuttoamericaniti aIn particolare i due cittadini, in vacanza dall’America, sono stati ...

LaVeritaWeb : Rivolta nella base napoletana del partito poiché il ministro correrà in Campania anziché a Roma, dove c’è già un po… - CorriereCitta : Roma, coppia di turisti incide i propri nomi sull’arco di Augusto: 800 euro di multa - pietromichi : @JFCmarco Troppo rischioso l’attacco (per quanto siano trattative praticamente fatte) per essere un fanta a 8, il r… - webbeloz : Un Tweet sulla coppia de Roma e ho fatto già più di 3000 visualizzazioni. Help me! - DucaAndrea85 : roma voto 7 Altra proprietà che sta dimostrando di voler fare seriamente. Dybala e Abraham coppia atomica, Wijnaldu… -