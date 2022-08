Robert Peric-Komsic abbandona il calcio per salvare la vita di sua madre – La storia

antoniorosato72 : Croazia, lascia il calcio per donare il fegato alla madre malata. Il croato Robert Peric-Komsic ha messo quasi sicu… - CalcioWeb : La carriera di Robert #PericKomsic è a rischio: il calciatore ha donato il 70% del fegato alla mamma malata - Sport_Fair : Una storia da brividi nel calcio: Robert #PericKomsic lascia il calcio per salvare la vita alla madre, il rientro i… -

Ha lasciato la passione di una vita perché c'era un amore più importante da salvare, quello della mamma. Così- Komsic , attaccante croato di 23 anni che militava nel Cibalia in seconda divisione in Croazia , ha deciso di donare il 70% del suo fegato alla madre , che aveva bisogno di un trapianto.Mette in pausa la sua carriera da calciatore per donare il fegato alla mamma .- Komsic, una promessa del calcio di 23 anni che gioca nel Cibalia, una squadra croata, dal 2020, ha deciso di mettere in pausa la sua carriera per donare il 70% del suo fegato alla madre ...Robert Peric-Komsic: 'Il vero eroe di questa storia è mia madre'. 'È andato tutto benissimo, sia l'operazione che il recupero. Un giovane calciatore croato ha deciso di mettere momentaneamente in paus ...Robert Peric-Komsic, una promessa del calcio di 23 anni che gioca nel Cibalia, una squadra croata, dal 2020, ha deciso di mettere in pausa la sua carriera per donare il 70% del suo fegato alla madre m ...