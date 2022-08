Rivoluzione per Striscia la Notizia | Ennesimo cambio della guardia: addio doloroso (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ennesima Rivoluzione dietro il bancone di Striscia la Notizia in vista della prossima stagione televisiva: cosa sta succedendo Il bancone di Striscia la Notizia (screenshot)Il prossimo mese di settembre prenderà il via una nuova edizione di Striscia la Notizia. Il noto format è ormai un cavallo di battaglia della rete televisiva Mediaset che ogni anno prova a regalare un colpo di scena al suo pubblico. Grandi cambiamenti sembrerebbero essere in arrivo anche in vista della nuova stagione televisiva e non solo per quanto riguarda i conduttori che per primi saranno Luca Argentero ed Alessandro Siani. Delle novità sembrerebbero essere in arrivo anche per il ruolo di veline. Striscia la ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ennesimadietro il bancone dilain vistaprossima stagione televisiva: cosa sta succedendo Il bancone dila(screenshot)Il prossimo mese di settembre prenderà il via una nuova edizione dila. Il noto format è ormai un cavallo di battagliarete televisiva Mediaset che ogni anno prova a regalare un colpo di scena al suo pubblico. Grandi cambiamenti sembrerebbero essere in arrivo anche in vistanuova stagione televisiva e non solo per quanto riguarda i conduttori che per primi saranno Luca Argentero ed Alessandro Siani. Delle novità sembrerebbero essere in arrivo anche per il ruolo di veline.la ...

amendolaenzo : La rivoluzione digitale non russa. Con la #scuola vinciamo le diseguaglianze. Con 18 mld dal #PNRR per infrastruttu… - gualtierieurope : Oggi la Giunta Capitolina ha approvato due importanti delibere per dotare finalmente #Roma di una rete di… - NandoRossi10 : @AlessioParodi6 A che cazzo gli serve il cellulare? Vivono in un'isola meravigliosa, hanno vinto una rivoluzione,no… - AntoFerrantePD : RT @eugeniomarino2: Sono trascorse 424 notti da quando Dora María Téllez, eroina e simbolo delle donne nella rivoluzione sandinista, è stat… - AguirreWrathofG : @Cazzaccimiei1 Aspetto che i green prospettino la necessità di una riduzione del 50 % dei Pets come delle mucche in… -