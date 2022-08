Rivoluzione Alfonso Signorini | Non lo ha mai fatto prima | sarà una sorpresa assoluta

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 10 agosto 2022)ha annunciato una clamorosa novità in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip: accadrà per lavolta Il conduttore(screenshot Twitter)Il conduttoreè stato scelto ancora una volta dalla Mediaset per una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality tornerà come di consueto inserata a partire da settembre per ben due appuntamenti settimanali. Non è ancora dato da sapere quanto durerà questa edizione ed è per questo che il conduttore sta ancora valutando tutti i profili a sua disposizione. Per questi nuovi appuntamenti, il giornalista è deciso anche a regalare alcuni colpi di scena a partire dalla decisione di non rivelare i nomi dei concorrenti con largo ...