Risultati da record per il film Prey: il regista è entusiasta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 5 agosto, su Disney+, su Hulu e su Star+ ha fatto la sua comparsa Prey, il prequel di Predator. Nonostante la longevità della serie, sembra che il franchise riesca ancora a scuotere gli animi degli spettatori. Nel giro di pochi giorni, infatti, il nuovo film ha raggiunto un enorme successo. Le piattaforme che hanno diffuso il titolo, grazie alle numerose visualizzazioni, sono riuscite a raggiungere un vero e proprio record. Il regista Dan Trachtenberg non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il suo entusiasmo per la notizia. Abbonati subito a Disney+ per non perdere Prey in esclusiva. Disdici quando vuoi! Prey sbaraglia la concorrenza: debutto da record sulle piattaforme di streaming

