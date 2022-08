Rinnovo Milenkovic, la Fiorentina pronta a chiudere a breve. I dettagli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Rinnovo Milenkovic, la Fiorentina pronta a blindare il difensore serbo. Novità attese tra oggi e domani: i dettagli Come riferito dal Corriere dello Sport, la Fiorentina è pronta a mettere nero su bianco il Rinnovo di Nikola Milenkovic, che tra oggi e domani dovrebbe accettare la nuova proposta. Per il serbo pronto un prolungamento oltre i 3 milioni di ingaggio, con le possibilità di cessione ormai in ribasso. Atteso solamente l’incontro tra il presidente Commisso e il procuratore Ramadani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022), laa blindare il difensore serbo. Novità attese tra oggi e domani: iCome riferito dal Corriere dello Sport, laa mettere nero su bianco ildi Nikola, che tra oggi e domani dovrebbe accettare la nuova proposta. Per il serbo pronto un prolungamento oltre i 3 milioni di ingaggio, con le possibilità di cessione ormai in ribasso. Atteso solamente l’incontro tra il presidente Commisso e il procuratore Ramadani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

