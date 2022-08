Rimini, i proprietari dell’hotel accettano prenotazioni di 500 persone ma non hanno stanze: fuggono con le caparre dei clienti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Maxi truffa in un hotel di Marebello, frazione di Rimini, sulla riviera romagnola. Centinaia di turisti sono stati ingannati dai proprietari dell’albergo. Tutto pronto per trascorrere un tranquillo Ferragosto in un albergo vista mare. Peccato che, una volta arrivati a Rimini, i clienti abbiano trovato una brutta sorpresa. L’albergo era già tutto pieno. Eppure loro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Maxi truffa in un hotel di Marebello, frazione di, sulla riviera romagnola. Centinaia di turisti sono stati ingannati daidell’albergo. Tutto pronto per trascorrere un tranquillo Ferragosto in un albergo vista mare. Peccato che, una volta arrivati a, iabbiano trovato una brutta sorpresa. L’albergo era già tutto pieno. Eppure loro L'articolo proviene da Leggilo.org.

