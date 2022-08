Ricoverata per un’operazione al femore torna a casa senza dentiera, l’incredibile vicenda di una donna monrealese (Di mercoledì 10 agosto 2022) Era stata dimessa dopo un riuscito intervento al femore, che si era rotto in seguito ad una caduta. Ma si è ritrovata senza la dentiera, una protesi che – come asseriscono i parenti dell’anziana donna – era costata più di 3 mila euro. Protagonista di questa surreale vicenda è stata R. D. L., una donna residente a Monreale. A giugno di quest’anno era stata portata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Ingrassia di Palermo. Qui era rimasta per tre giorni nell’attesa che si liberasse un posto in reparto. Successivamente era stata trasferita alla clinica Latteri del capoluogo. L’anziana signora, senza figli, è affetta da una forma di demenza senile, “motivo per cui – spiega la nipote, Paola Nicolosi – sarebbe stata necessaria una maggiore cura da parte del personale della ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Era stata dimessa dopo un riuscito intervento al, che si era rotto in seguito ad una caduta. Ma si è ritrovatala, una protesi che – come asseriscono i parenti dell’anziana– era costata più di 3 mila euro. Protagonista di questa surrealeè stata R. D. L., unaresidente a Monreale. A giugno di quest’anno era stata portata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Ingrassia di Palermo. Qui era rimasta per tre giorni nell’attesa che si liberasse un posto in reparto. Successivamente era stata trasferita alla clinica Latteri del capoluogo. L’anziana signora,figli, è affetta da una forma di demenza senile, “motivo per cui – spiega la nipote, Paola Nicolosi – sarebbe stata necessaria una maggiore cura da parte del personale della ...

