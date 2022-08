Renzi e Calenda | domani l' incontro ma l' accordo c' è | lista unica | collegi e il nome del leader di Azione sul simbolo

aldotorchiaro : ItaliaViva-Azione trattano: lista unica, simbolo unico, una front runner donna per il #TerzoPolo. Si negozia sulle… - matteosalvinimi : Mentre Calenda, Renzi, Letta, Di Maio e Speranza giocano e litigano, la Lega propone di estendere la Flat Tax al 15… - fattoquotidiano : Pasquino: “Senza accordo Letta-Conte, Pd, sinistra e M5s avranno una sconfitta memorabile. Renzi e Calenda? Due ego… - emerge67 : Acclarato che i partiti di #Calenda e #Renzi ATTUALMENTE nulla hanno a che vedere con un centrosinistra progressist… - Nicola23453287 : RT @BelpietroTweet: Che vada con il Pd o corra da solo, il fondatore di Azione ha voti inversamente proporzionali al suo ego e alla sua arr… -

: "Accordo conpossibile, pronto a fare un passo indietro sulla leadership. Se andremo bene, Draghi può tornare a Palazzo Chigi": "Letta sbaglia a inseguire Di Maio, noi saremo il ...Meno 46 giorni al voto . Si avvicina il 25 settembre e ci si appresta a scogliere il nodo Terzo Polo. È atteso per domani l'incontro tra Matteoe Carlo, per siglare l'accordo sulla lista e le candidature. Ma il leader di Italia Viva, intervistato dal direttore Massimo Giannini , frena: "Non abbiamo concluso. Bisogna capire qual ...Molto ottimista il leader di Azione: "Sulle questioni di fondo, l'accordo c'è, ora si discute sulle altre cose". Più prudente Renzi. "Ci vediamo domani e si decide, ma serve intesa seria" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...