Regionali in Sicilia | entro 14 agosto deposito dei simboli di lista

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Nella giornata di oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regionena il decreto di convocazione dei comizi in vista delle elezionidel 25 settembre. Contestualmente, l'assessorato regionale delle Autonomie locali ha pubblicato le istruzioni per ildei contrassegni diper le elezioni all'Assemblea regionalena. Ididovranno essere depositati al dipartimento delle Autonomie locali, in via Trinacria 34 a palermo, dalle 9 alle 20 di sabato 13(quarantatreesimo giorno antecedente la data del voto) e dalle 9 alle 16 del 14(quarantaduesimo giorno antecedente). Il mancatocomporta l'impossibilità di presentare le liste nelle ...