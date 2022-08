Reazione a Catena | Marco Liorni dispiaciuto | “Lo meritavate”

(Di mercoledì 10 agosto 2022)è uno dei quiz televisivi più seguiti di sempre. Migliaia e migliaia gli spettatori che aspettano l’appuntamento quotidiano, ogni pomeriggio su Rai 1 con. Oltre ai giochi, che mettono alla prova intuito e intelligenza, sicuramente piace l’imprevedibilità con cui si possono ribaltare le situazioni. Nella puntata andata in onda domenica 7 … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

AnnaMancini81 : Reazione a Catena, i Sole e Luna: nuova squadra campione del game show di Rai 1 - Matteo76216 : @giulianol @anitaelaura Ma quando nel popolo inizierà a germogliare la convinzione, come sta avvenendo, che i loro… - Borsapretporter : Terra Amara è stupenda, ovviamente non può piacere alle donne, era prevedibile che venisse attaccata Cose di Tele,… - MartinaBraghin : RT @ran_stellina85: E nulla capisci di essere senza speranza con #VegasPete quando guardando 'Reazione a Catena' un concorrente dice 'Secon… - CantuMaura : RT @Angela11215675: Quando a reazione a catena si parla di palazzetto dello sport e tu pensi a Sangio ?????? così #amemici20 -

Rai Uno:" L'Intesa Vincente ha raccolto spettatori (%) mentreha avuto l'attenzione di utenti (%). Canale 5: Avanti il Primo ha avuto spettatori (%) mentre Avanti ...pronta, i tre amici hanno subito fatto delle foto davvero suggestive, in cui sembra ... possa avere ispirato una serie di leggende, alimentando le storie che si raccontano sulla...Reazione a catena è il game show di Rai Uno condotto da Marco Liorni che sta tenendo compagnia agli italiani durante quest’estate, poco prima dell’ora di cena. LEGGI ANCHE : — Morning news, gaffe epic ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...