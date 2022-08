Real Madrid-Eintracht Francoforte, Supercoppa Europea: le ultime (Di mercoledì 10 agosto 2022) Primo trofeo europeo pronto per essere assegnato in una sfida a botta secca che vedrà sfidarsi i detentori della Champions League ed i vincitori dell’Europa League dello scorso anno. Il Real Madrid arriva a questa sfida dopo aver alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie contro il Liverpool, mentre l’Eintracht Francoforte ha staccato il pass della finale di Supercoppa Europea vincendo la vecchia Coppa Uefa in finale contro i Rangers. Sarà una sfida interessante, ma sulla carta chiusa, quella alla quale assisteremo: ecco le ultime da Real Madrid-Eintracht Francoforte con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv della finale UEFA Supercup. Real ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Primo trofeo europeo pronto per essere assegnato in una sfida a botta secca che vedrà sfidarsi i detentori della Champions League ed i vincitori dell’Europa League dello scorso anno. Ilarriva a questa sfida dopo aver alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie contro il Liverpool, mentre l’ha staccato il pass della finale divincendo la vecchia Coppa Uefa in finale contro i Rangers. Sarà una sfida interessante, ma sulla carta chiusa, quella alla quale assisteremo: ecco ledacon le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv della finale UEFA Supercup....

