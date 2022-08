Real Madrid-Eintracht Francoforte oggi, Supercoppa Europea: orario, canale tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 10 agosto 2022) oggi, mercoledì 10 agosto 2022, si assegna il primo Trofeo internazionale della stagione 2022-2023 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Helsinki (Finlandia) a partire dalle ore 21:00 si confronteranno infatti Real Madrid ed Eintracht Frankfurt (vincitrici rispettivamente della Champions League e dell’Europa League) per contendersi la Super Coppa Europea 2022. Una partita importantissima per i blancos che, vincendo la sfida, metterebbero in bacheca la quinta Super Coppa della loro storia, agganciando al primo posto dell’albo d’oro Milan e Barcellona. Per la compagine tedesca si tratterà invece di una prima volta assoluta, da affrontare con la testa sulle spalle soprattutto dopo l’inizio difficilissimo in Campionato, dove hanno perso all’esordio per 6-1 contro la corazzata del Bayern Monaco. Salvo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022), mercoledì 10 agosto 2022, si assegna il primo Trofeo internazionale della stagione 2022-2023 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Helsinki (Finlandia) a partire dalle ore 21:00 si confronteranno infattiedFrankfurt (vincitrici rispettivamente della Champions League e dell’Europa League) per contendersi la Super Coppa2022. Una partita importantissima per i blancos che, vincendo la sfida, metterebbero in bacheca la quinta Super Coppa della loro storia, agganciando al primo posto dell’albo d’oro Milan e Barcellona. Per la compagine tedesca si tratterà invece di una prima volta assoluta, da affrontare con la testa sulle spalle soprattutto dopo l’inizio difficilissimo in Campionato, dove hanno perso all’esordio per 6-1 contro la corazzata del Bayern Monaco. Salvo ...

